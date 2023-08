Fabricante italiano põe microchips comestíveis no queijo para evitar falsificações

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Os fabricantes do Parmigiano-Reggiano – um queijo original italiano incluído na lista de produtos alimentares protegidos pela União Europeia - começaram a introduzir microchips comestíveis nos seus produtos de forma a travar as falsificações. A notícia foi avançada pelo Wall Street Journal que destaca que os aparelhos tecnológicos são feitos de silício e têm a dimensão de um grão de areia.







De acordo com a marca, os chips têm um número de série único que será incluído nos rótulos de forma a conseguir rastrear o caminho que o queijo faz desde a fábrica até ao consumidor.O Parmigiano-Reggiano é um parmesão único, produzido numa região específica no norte de Itália, que tem de obedecer a uma série de normas de produção e ser envelhecido no mínimo por um ano. Tudo isto faz com que o seu valor seja bastante elevado – custando no mínimo 100 euros a unidade – e que a marca seja frequentemente alvo de fraude.Ainda assim, a fábrica garante que não existe qualquer risco para a saúde caso os micro-aparelhos sejam consumidos e diz ser impossível rastrear alguém que o faça e, segundo o Wall Street Journal, já há mais indústrias a ponderar incluir estes aparelhos nos seus produtos como o setor farmacêutico e automóvel.