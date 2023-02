Que marcas mudaram a sua fórmula?

Proibições e questões de saúde levam a alterações de receitas com décadas de existência. A Nestlé reduziu 24% do açúcar nos cereais de pequeno-almoço. A Benamôr optou por ingredientes vegan e portugueses. E os produtos cosméticos já não têm parabenos.

É pouco provável que, quando começou a vender batatas fritas, a McDonald’s soubesse que precisaria de alterar pelo menos três vezes o tipo de óleo em que as fritava. Tal como a Coca-Cola estaria longe de imaginar que a cocaína introduzida na bebida em 1885 (pelo farmacêutico de Atlanta que a criou no jardim da sua casa) fosse proibida e, por isso mesmo, retirada da fórmula. O mesmo terá acontecido com marcas de perfume, de cremes e de alimentos como os cereais. O nome mantém-se, mas será que o produto é exatamente o mesmo ao longo, por vezes, de mais de 100 anos? Mesmo que o consumidor não perceba a diferença, a verdade é que as fórmulas originais são, muitas vezes, alteradas pelas empresas. Na maior parte dos casos porque não têm outra opção.