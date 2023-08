Queijo mais caro do mundo custa 30 mil euros

Trata-se de um queijo azul do norte de Espanha com apenas 2kg. Amadurecido em grutas durante oito meses, foi vendido num leilão.

Para os amantes de queijo, gastar uma fortuna para provar este tipo de laticínios nunca é demais. Se em 2019 havia quem desse 20.500 euros por um queijo, este ano o recorde mundial foi quebrado. Com 2,2kg, o queijo azul do norte de Espanha foi agora considerado o mais caro do mundo pelo Livro dos Recordes do Guiness, depois de ter sido vendido num leilão por 30 mil euros.



REUTERS/Philippe Wojazer

Iván Suárez, dono do restaurante El Llagar de Colloto, que fica localizado nas Astúrias, em Espanha, foi o responsável pela compra do queijo. "A paixão pela terra" e "o reconhecimento do trabalho dos queijeiros" foram os principais motivos que o levaram a esta decisão.





O queijo foi amadurecido durante oito meses numa gruta, a 1.400 metros de altitude, e a uma temperatura de 7ºC, segundo a proprietária da fábrica, Rosa Vada. "Sabíamos que tínhamos um bom queijo", contou à agência de notícias espanhola EFE, o filho Guillermo Pendás.O recorde anterior do Guiness já havia sido alcançado pelo próprio Iván Suárez. Em 2019 já tinha comprado um queijo por 20.500 euros, e em 2022 desembolsou 17 mil euros.

O queijo cabrales custa em média entre 35 a 40 euros o quilo. Elaborado à mão com leite de vaca ou uma mistura de leite de vaca, ovelha e cabra, é nas grutas do Parque Nacional dos Picos de Europa, que o queijo amadurece.