Zelensky confirma vários mortos e feridos em ataque russo a Chernihiv

Segundo o ministro do Interior ucraniano, cinco pessoas morreram e 37 ficaram feridas. Entre os feridos contam-se 11 crianças.

A Rússia bombardeou o centro de Chernihiv, no norte da Ucrânia, causando vários mortos e feridos, confirmou este sábado o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, depois de as autoridades locais terem apontado para um ataque com um míssil balístico.







"Um míssil russo atingiu o centro da cidade na nossa Chernihiv", escreveu o chefe de estado ucraniano na aplicação Telegram, continuando: "Uma praça, a universidade politécnica, um teatro. Um sábado normal que a Rússia transformou num dia de dor e perda. Há mortos, há feridos".Segundo o ministro do Interior ucraniano, cinco pessoas morreram e 37 ficaram feridas. Entre os feridos contam-se 11 crianças.A informação do ataque tinha sido avançada hoje de manhã pelo governador da região de Chernihiv, Vyacheslav Chaus, na mesma aplicação, na qual apontou para a existência de um míssil balístico e apelou às pessoas para se manterem abrigadas.