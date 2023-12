Europa sob alerta terrorista no Natal e Ano Novo

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Na Áustria, Alemanha e Espanha, as autoridades receberam indicações de que um grupo islamita pretendia cometer ataques terroristas durante as festividades de Ano Novo e Natal.







REUTERS/Thilo Schmuelgen

Tópicos europa alerta terrorista austria alemanha espanha

A notícia foi avançada pelo jornal alemão Bild, depois de, nas últimas semanas, a ministra alemã do Interior Nancy Faeser ter alertado para o aumento da ameaça de violência na Alemanha e noutros locais da Europa face ao risco de radicalização aumentado pela guerra Israel-Hamas.A polícia austríaca indicou que ia aumentar a segurança em igrejas e mercados de Natal devido ao elevado risco. "Tendo em conta que atores terroristas por toda a Europa estão a defender ataques em eventos cristãos, especialmente ao redor de 24 de dezembro, as autoridades tomaram as correspondentes medidas de segurança em espaços públicos", apontou fonte oficial.Em Espanha, o Ministério do Interior reforçou as medidas de segurança desde 18 de dezembro, com o nível de alerta antiterrorismo em 4 (risco elevado), como se mantém desde junho de 2015.Este sábado, a catedral de Colónia, Alemanha, foi encerrada devido a indicações de um possível ataque, que está sob investigação.Várias pessoas foram ainda detidas em Viena, Áustria, e em Saarland, Alemanha. Segundo o jornal Bild, os detidos são pessoas afiliadas ao grupo terrorista Estado Islâmico da Ásia Central.