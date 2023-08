Rússia acusa Ucrânia de "falsificar" nas escolas ligação histórica a portugueses

Luana Augusto com Leonor Riso

Andreia Antunes com Ana Bela Ferreira

O embaixador russo junto das Nações Unidas (ONU), Vasily Nebenzya, acusou esta quinta-feira a Ucrânia de "falsificar a sua própria história", dando o exemplo de alegados livros escolares que ensinam que "portugueses descendiam dos antigos ucranianos".







"Já mostrámos nesta sala livros escolares ucranianos que alegam que os judeus, os franceses, os portugueses e muitos outros povos descendiam dos antigos ucranianos. Que bem pode advir deste delírio e heresia históricos?", questionou Nebenzya, sem, no entanto, apresentar uma contextualização sobre o material presente nesses livros.O diplomata russo acusou assim as autoridades ucranianas, numa reunião do Conselho de Segurança da ONU, de "fazer lavagem cerebral aos seus próprios cidadãos", "doutrinando ideias absolutamente falsas sobre o seu país, o seu papel na civilização e cultura globais".