Líder republicano volta a “congelar” durante conferência de imprensa

O líder da Minoria do Senado norte-americano, Mitch McConell, pareceu congelar por mais de 20 segundos, esta quarta-feira, depois dos jornalistas lhe terem perguntado sobre a sobre a sua recandidatura em 2026. Esta não é a primeira vez que o republicano fica sem qualquer reação.



Num vídeo agora divulgado, é possível ouvir o republicano a dizer que tinha dificuldade em ouvir o jornalista, mas quando o repórter repetiu a pergunta pela segunda vez, McConnell de 81 anos terá dito: "Oh, isso é", e parou de falar.

Breves segundos depois, uma assessora aproximou-se e perguntou ao senador se havia ouvido a pergunta, mas sem qualquer reação, foi pedido aos jornalistas que lhe dessem um minuto. Foi após a aproximação de um outro assessor que McConnell disse "tudo bem", e continuou a responder às questões.

Numa conversa com outros senadores, McConnell parecia estar no seu estado normal e de "bom humor", segundo John Thune, do Partido Republicano.

O porta-voz de McConnell terá justificado, posteriormente num comunicado, esta paralização. "O líder sentiu-se momentaneamente tonto e fez uma pausa durante a sua conferência de imprensa", escreveu. Em julho, quatro neurologistas disseram ao jornal The Washington Post que este tipo de situações poderiam ser causadas por desidratação, devido ao calor, um episódio de quase desmaio, uma convulsão parcial, um distúrbio neurológico, ou até mesmo um derrame.

Na quarta-feira, depois do presidente dos Estados Unidos ter falado sobre os incêndios florestais, que ocorreram no Havai, e do furacão Idalia que está a assolar toda a Flórida, Joe Biden terá dito que tinha acabado de tomar conhecimento sobre o incidente de McConnel e que iria tentar entrar em contacto com o líder da minoria.

"Mitch é um amigo, como vocês sabem, não é uma piada", disse. "Temos divergências políticas, mas ele é um bom amigo, então vou tentar entrar em contacto com ele ainda esta tarde."

Em março, o líder terá caido, durante um jantar privado, num hotel em Washington. A queda resultou numa costela partida e na sua ausência do Senado, durante quase seis semanas. Além deste acidente, McConnel terá dado outras duas quedas este ano.

Ao Washington Post, um assessor terá confessado que o republicano por vezes vê-se na obrigação de utilizar cadeiras de rodas em áreas movimentadas, como é o caso dos aeroportos.