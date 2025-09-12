EUA avisam que defenderão "cada centímetro" do território da NATO após drones russos terem entrado em espaço polaco

Embaixadora norte-americana junto às Nações Unidas afirmou que a "violação do espaço aéreo de um aliado norte-americano demonstra um imenso desrespeito".
Os Estados Unidos avisaram esta sexta-feira que defenderão "cada centímetro do território da NATO" em resposta à intrusão de drones russos no espaço aéreo polaco, um incidente que mostra um "imenso desrespeito pelos esforços" diplomáticos de Washington.
Embaixadora dos EUAAP Photo/Stefan Jeremiah
Numa reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU, pedida pela Polónia após o incidente, a embaixadora norte-americana junto às Nações Unidas, Dorothy Shea, afirmou que a "violação do espaço aéreo de um aliado norte-americano – intencional ou não – demonstra um imenso desrespeito pelos esforços de boa-fé dos EUA para pôr fim a este conflito".
"Os EUA apoiam os nossos aliados da NATO face a estas alarmantes violações do espaço aéreo. Os EUA estão em consulta com a Polónia e com os nossos outros aliados da NATO, nos termos do artigo 4.º do Tratado do Atlântico Norte, e tenham a certeza de que defenderemos cada centímetro do território da NATO", frisou Shea.
Este incidente "não contribui para os esforços extraordinários que os Estados Unidos têm empreendido nas últimas semanas para intermediar o fim da guerra", observou a diplomata, exigindo a Moscovo que cumpra o seu compromisso com a diplomacia, "procurando o fim imediato das hostilidades através de negociações diretas com a Ucrânia".
A embaixadora notou ainda que, desde a cimeira do Alasca, entre o Presidente dos EUA, Donald Trump, e o seu homólogo russo, Vladimir Putin, a 15 de agosto, a Rússia intensificou a sua campanha de bombardeamentos contra a Ucrânia, resultando em mortes e danos nas infraestruturas civis.
"Estas ações, agora com o acréscimo da violação do espaço aéreo de um aliado dos EUA – intencional ou não – demonstram um imenso desrespeito pelos esforços de boa-fé dos EUA para pôr fim a este conflito", sublinhou Shea.
Ao contrário da prática comum da nova administração norte-americana, que costuma pressionar Kiev e Moscovo pelo fim da guerra, desta vez Dorothy Shea direcionou a pressão apenas para a Rússia.
"Não podemos correr o risco de que este se transforme num conflito mais vasto. A Rússia deve demonstrar a sua seriedade, tomando medidas imediatas e concretas no sentido da paz", concluiu.
A forma mais encoberta da violência obstétrica, isto é, a violência verbal, inclui comentários desrespeitosos, reprimendas desnecessárias, ironia, insultos, ameaças, culpabilização e humilhação da grávida.
Abrem-se inquéritos, anunciam-se auditorias, multiplicam-se declarações de pesar e decreta-se luto nacional. Mas os dirigentes continuam nos seus cargos, os responsáveis políticos limitam-se a transmitir solidariedade às famílias e a responsabilização dissolve-se.
É duro visitar um cemitério de guerra com jovens rapazes ucranianos que estão próximos de completar as idades com a quais ou não podem sair da Ucrânia (a partir dos 23 anos – entre os 18 e os 22 anos podem agora ausentar-se do país), ou podem vir a ser chamados a defender o seu país (a partir dos 25 anos).
A introdução da obrigatoriedade de uma reclamação administrativa prévia (gratuita) como condição de acesso ao tribunal surge como uma solução a ponderar, com provas dadas em países como a França e a Alemanha.