Há 25 anos, defendia que o regresso de um regime militar conduziria a um Brasil mais "próspero e sustentável". Este domingo conseguiu o voto de 49 milhões de brasileiros.

Jair Messias Bolsonaro está cada vez mais perto de se tornar presidente do Brasil, após liderar a primeira volta com 46% dos votos. Há 25 anos, defendia que o regresso de um regime militar conduziria a um Brasil mais "próspero e sustentável". Há 19 anos, disse que o principal erro da ditadura no Brasil "foi torturar e não matar". Há 16 anos, sublinhou que "se vir dois homens se beijando na rua", vai "bater". Há oito anos, explicou num programa de televisão que, se um filho começa a ficar "meio gayzinho", dá-se-lhe um "coro" para ensinar a ser homem. Há sete anos, disse que os seus filhos terão sido "bem educados" para não se apaixonarem por mulheres negras, tendo dito há um anos que os descendentes de escravos "não fazem nada", nem para "procriar servem".



Estas são alguns dos momentos mais polémicos do candidato à presidência brasileira, que conseguiu o voto de 49 milhões de brasileiros. De acordo com o jornal El País, o primeiro momento controverso remonta a 1993: Ao The New York Times, Bolsonaro defendeu que apenas o regresso de um regime militar conduziria a um Brasil mais "próspero e sustentável".



A ditadura militar brasileira (1964-1985) voltou a ser tema de conversa de Bolsonaro em 1999. Descrevendo como "20 anos de ordem e progresso", o brasileiro explicou que o principal erro da ditadura no Brasil "foi torturar e não matar". "Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso", afirmou num programa de TV, em 1999. Disse ainda, se fosse presidente do país, "não havia a menor dúvida de que fecharia o Congresso. Daria o golpe no mesmo dia".



Em 2010, Bolsonaro garantiu, em entrevista à Playboy, que "seria incapaz de amar" um filho seu, caso fosse homossexual. "Prefiro que um filho meu morra num acidente do que apareça com um bigodudo por aí", concretizou. Antes, em 2002, "não vou combater nem discriminar, mas, se eu vir dois homens se beijando na rua, vou bater".



Bolsonaro diz que "umas palmadas" corrigem a homossexualidade. "O filho começa a ficar assim meio gayzinho, leva um coro e aí ele muda o comportamento dele. Tá certo? Já ouvi de alguns aqui, olha, ainda bem que levei umas palmadas, meu pai me ensinou a ser homem", comentou Bolsonaro num programa de televisão em 2010. "Eu acredito em Deus. Sou católico (…). Eu já li a Bíblia inteirinha, com atenção. Levei uns sete anos para ler. Você tem bons exemplos ali", acrescentou no mesmo programa.



O candidato à presidência brasileira foi criticado por declarações racistas. Em Março de 2011, À cantora Preta Gil, filha de Gilberto Gil, Bolsonaro disse que seria uma "promiscuidade" se um filho seu quisesse namorá-la: "Ô Preta, eu não vou discutir promiscuidade com quem quer que seja. Eu não corro esse risco porque meus filhos foram muito bem educados e não viveram em ambientes como lamentavelmente é o teu."

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/IYUmRnd8DmQ" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>

Em Abril de 2017, disse que os negros "não fazem nada": "Olha, o afrodescendente mais leve lá pesava sete arrobas. Não fazem nada! Eu acho que nem para procriador ele serve mais. Mais de um bilião de reais por ano é gastado com eles."



Bolsonaro disse que "não iria estuprar" Maria do Rosário, deputada do PT, "porque é feia, não merece". "Fica aí, Maria do Rosário, fica. Há poucos dias, tu me chamou de estuprador, no Salão Verde, e eu falei que não ia estuprar você porque você não merece. Fica aqui p’ra ouvir", disse num confronto público com a deputada. Mais tarde, seguiu uma queixa para o Supremo Tribunal contra o deputado do PSL.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/yRV98Im5zRs" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>

Mais tarde, Bolsonaro tentou explicar-se: "Ela não merece (ser violada) porque ela é muito ruim, porque ela é muito feia, não faz meu género, jamais a estupraria. Eu não sou estuprador, mas, se fosse, não iria estuprar ela porque não merece."



Recorde-se que as eleições no Brasil deste domingo, dia 7, serão decididas à segunda volta. Porém, Jair Bolsonaro conquistou 46% dos votos, frente aos 26% de Haddad. Apesar de o presidente brasileiro só ser escolhido no dia 28 de Outubro, entre Haddad e Bolsonaro, é possível concluir que já há vencidos e vencedores.



Jair Bolsonaro considerou os resultados eleitorais da primeira volta um triunfo para a sua candidatura. "Esta foi uma grande vitória, considerando que não tivemos tempo na televisão, que é um partido ainda muito pequeno sem dinheiro para campanhas e que estive no hospital durante 30 dias", afirmou. Haddad agradeceu aos eleitores que o levaram à segunda volta: "A oportunidade é inestimável e precisamos aproveitar com senso de responsabilidade."