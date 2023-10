Ian Garner: “O TikTok é perfeito para espalhar ódio e ultranacionalismo”

Raparigas que se fotografam com roupa militar, jovens educados que propagam a violência contra os ucranianos, exércitos da juventude: um novo livro mostra como o Kremlin fabrica uma geração de fascistas. A SÁBADO falou com o autor, que acabou na lista de sanções de Moscovo.

Alina, 19 anos, está a estudar Design Gráfico e, como muitos jovens, vive no smartphone – desde a invasão da Ucrânia partilha a propaganda ultranacionalista russa. Vladislav, pouco mais de 20 anos, cresceu com dinheiro, viajou pelo Ocidente, está na faculdade e, depois da invasão da Crimeia em 2014, virou-se para um discurso violento, homofóbico e racista. Maria, 14 anos, faz parte do Exército da Juventude, uma organização paramilitar que ganhou um milhão de membros no último ano, e publica nas redes sociais fotos suas ao espelho, vestida com uma mistura de roupa militar e de adolescente.