E se Paris fosse bombardeada? O vídeo-choque da Ucrânia

O deputado ucraniano Oleksandr Merezhko partilhou um vídeo no twitter para apelar ao encerramento do espaço aéreo sobre a Ucrânia. Nas imagens, vê-se uma mulher a tirar uma fotografia com a torre Eiffel, em Paris, quando é surpreendida por um bombardeamento.







REUTERS/Benoit Tessier

A torre Eiffel é atingida e, nas imagens, ouvem-se gritos. Na legenda do vídeo, o deputado escreveu: "Também pensámos que nunca poderia acontecer."Após as imagens, surge a frase: "Pense se isto acontecesse noutra capital europeia."O vídeo termina com uma citação do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky: "Vamos lutar até ao fim, dando-nos uma oportunidade de viver. Fechem o céu sobre a Ucrânia ou dêem-nos meios aéreos. Se nós cairmos, vocês caem."A Rússia lançou em 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que já causou pelo menos 549 mortos e mais de 950 feridos entre a população civil e provocou a fuga de 4,5 milhões de pessoas, entre as quais 2,5 milhões para os países vizinhos, segundo os mais recentes dados da ONU.A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas a Moscovo.Com Lusa