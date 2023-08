Rússia duplica gastos com Defesa

A Rússia duplicou o seu limite de gastos com a Defesa para 2023 para um valor superior a 100 mil milhões de dólares (91,4 milhões de euros). Trata-se de um terço de todos os gastos públicos previstos para este ano, e apesar de a Rússia não revelar os investimentos por setor, a agência noticiosa Reuters teve acesso a um documento governamental.







Tópicos russia ucrania guerra gastos

Este detalha que só na primeira metade do ano, a Rússia gastou 12% mais do que o previsto: foram seis mil milhões de rublos a mais (58 milhões de euros).Os gastos estatais com a Defesa têm impulsionado a economia do país, mas também causam um maior défice das contas públicas, que já se encontra em 28 mil milhões de dólares (26 mil milhões de euros).Denis Manturov, vice-primeiro-ministro, afirmou em julho que a indústria da defesa na Rússia estava a produzir mais munições a cada mês de 2023 do que produziu em todo o ano de 2022.Por outro lado, o financiamento de escolas, hospitais e estradas já estava a ser cortado a favor da defesa e segurança, mas pode ainda ser mais limitado.Esta sexta-feira, a Rússia indicou ainda que o ataque com um drone marítimo a uma base naval em Novorossiysk não causou vítimas ou danos. Contudo, fontes ucranianas garantem que um navio, ofoi fortemente danificado.