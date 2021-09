Decisão histórica no México: aborto deixa de ser crime

Trata-se de uma decisão histórica: o Supremo Tribunal do México decidiu que o aborto não é crime. A partir de agora, as mulheres têm liberdade para interromper uma gravidez e não serão penalizadas judicialmente pela sua decisão.

Este avanço é, segundo Arturo Zaldívar, presidente daquele tribunal, "um novo caminho de liberdade, clareza, dignidade e respeito, e um grande passo em frente na sua luta histórica pela igualdade e pelo exercício dos seus direitos".

No México, a interrupção voluntária da gravidez está regulamentada a nível judicial em apenas quatro dos 32 estados. Nestes quatro são regulamentados prazos, tal como acontece em Portugal. "O tribunal demonstra assim, com factos e julgamentos, que o seu único compromisso é com a Constituição e com os Direitos Humanos", acrescentou Arturo Zaldívar.