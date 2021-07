Giorgia Meloni, a estrela pop da política italiana

Há um novo panorama político no horizonte italiano. A oposição ao Governo do centrista Mario Draghi está a ser dominada por Giorgia Meloni e pelo seu partido de extrema-direita, Irmãos de Itália. Aos 44 anos, a antiga empregada de bar é vista como potencial primeira-ministra do país já nas próximas Legislativas (2023). Ou na próxima crise política.



O populista Matteo Salvini (Liga Norte) faz parte da coligação governamental, logo está mais exposto à crítica. Os eleitores de direita e extrema-direita viram as suas atenções para Meloni que, nos últimos anos, tem procurado colar a imagem do partido a uma maior tolerância. Só que o slogan do Irmãos de Itália não mente: “Itália e os Italianos primeiro”, semelhante a outros movimentos fascistas espalhados pela Europa.



O partido tem subido de forma segura nos resultados eleitorais desde 2019. Nas sondagens, já apanhou o “irmão” da Liga Norte, rondando cada um os 20% das intenções de voto. Para isso também tem contribuído o tempo de antena de que Giorgia dispõe nos meios de comunicação social, bem como a relevância internacional ao ser eleita presidente da aliança Conservadores e Reformistas Europeus, da qual fazem parte os partidos populistas e de extrema-direita na UE.