Ataques de Paris. “Sou um soldado do Estado Islâmico”, diz terrorista em julgamento

Quase seis anos depois, teve início esta quarta-feira o julgamento dos atentados do 13 de novembro de 2015, que mataram 130 pessoas e deixaram mais de 400 feridas. Salah Abdeslam, o único terrorista que participou ativamente nos ataques e sobreviveu, apareceu em tribunal vestido de negro e descreveu-se como um "soldado do Estado Islâmico".

"Desisti do meu trabalho para me tornar um soldado do Estado Islâmico", afirmou Abdeslam, de 31 anos, quando questionado sobre a sua profissão, uma afirmação que não caiu bem entre familiares e sobreviventes dos ataques, descrita pela defesa como "muito violenta". "Alguns dos meus clientes não estão muito bem depois de ouvir um testemunho que podem considerar uma ameaça", afirmou o advogado de oito dos sobreviventes dos atentados.

O terrorista é um dos 20 homens acusados de envolvimento de ataques com bombas e armas a seis restaurantes e bares de Paris, a um concerto no Bataclan e nas imediações do Stade de France, onde se disputava um amigável entre França e Alemanha. Os outros 19 suspeitos são acusados de ajudar no provimento de armas ou carros na organização dos ataques, proclamados pelo Estado Islâmico.