Detido guru de yoga tântrico suspeito de tráfico humano

As autoridades francesas detiveram o líder de uma organização de yoga tântrico esta terça-feira. Gregorian Bivolaru, de 71 anos, é suspeito de explorar sexualmente as seguidoras do culto e acusado de promover um esquema de tráfico humano.







O líder do culto foi o fundador da Fereração de Yoga Atman que, com sede em Inglaterra, administra cursos de yoga e de formação de yogis (professores da modalidade). É suspeito de tráfico humano, rapto orgnaizado, violação, entre outros crimes, referem as autoridades francesas. Várias mulheres terão sido forçadas a participar em chats de vídeo com conteúdo explícito em troca de dinheiro.De acordo com dados recolhidos pela imprensa francesa, a investigação a Bivolaru e à Federação Atman começou depois de serem recebidos relatos de manipulação psicológica e exploração sexual dentro da organização. Os relatos foram partilhados por antigos membros da federação.A Interpol tinha lançado um alerta para Bivolaru a pedido das autoridades finlandesas onde o yogi é procurado por tráfico humano. Bivolaru já fora condenado na Roménia por crimes de violação de menores.A federação Atman refere, em comunicado, que o fundador é alvo de uma perseguição que tem por objetivo descredibilizá-lo e ao seu trabalho.A detenção ocorreu esta terça-feira no decurso de uma mega operação policial na capital francesa. A mega-operação em França contou com a participação de 175 agentes e resultou na detenção de cerca de 40 pessoas em Paris e nos departamentos de Seine-et-Marne, Val-de-Marne e nos Alpes-Maritimes. Os alvos destas buscas foram as instalações usadas pela Atman onde dezenas de mulheres foram coagidas a práticas sexuais através do ensino de yoga tântrico, uma modalidade de yoga que promete um conhecimento próprio superior.A organização Atman está presente em mais de 30 países, a maioria europeus — entre os quais Portugal. Em outubro, realizou-se em Odemira o primeiro Festival Atman em Portugal, um evento de música trance/psicadélica, que se realiza há mais de duas décadas no Sri Lanka.