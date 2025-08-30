Sábado – Pense por si

Deputado e ex-presidente do parlamento da Ucrânia morto a tiro em Lviv

As circunstâncias da morte de Andriï Parouby e os motivos pelos quais foi alvejado são, por enquanto, desconhecidos, estando o atirador a ser procurado.

O deputado e ex-presidente do parlamento da Ucrânia, Andriï Parouby, foi hoje morto a tiro em Lviv, no oeste do país, informou o Presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

O Ministério do Interior da Ucrânia indicou à filial ucraniana da rede britânica BBC que o deputado, que presidiu ao parlamento ucraniano entre 2016 e 2019, morreu vítima de vários tiros cerca do meio-dia (local), sem avançar mais detalhes.

Zelenski condenou o que descreveu como um “assassinato horrível” e anunciou o início imediato de uma investigação e de uma operação de busca e captura dos responsáveis pela sua morte.

Segundo as autoridades ucranianas, as circunstâncias da morte de Parouby e os motivos pelos quais foi alvejado são, por enquanto, desconhecidos, estando o atirador a ser procurado.

A polícia ucraniana começou por reportar um tiroteio em Lviv, indicando que a vítima era uma “personalidade pública e política bem conhecida” e “morreu no local devido aos ferimentos”.

Posteriormente, o Presidente Volodymyr Zelensky esclareceu que se tratava do deputado Andriï Parouby.

Antigo secretário do Conselho de Segurança Nacional e Defesa, Parouby participou nos recentes grandes movimentos pró-europeus na Ucrânia, primeiro na “revolução laranja” de 2004 e depois na de Maidan, em 2014.

