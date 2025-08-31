Primeiros barcos da flotilha humanitária para Gaza partiram de Barcelona

Concentraram-se para a despedida da Global Sumud Flotilla cerca de cinco mil pessoas em Moll de la Fusta.

Cerca de 20 barcos da flotilha solidária que leva ajuda humanitária para Gaza partiram hoje de Barcelona com 300 ativistas a bordo, entre os quais a deputada portuguesa Mariana Mortágua e a ativista sueca Greta Thunberg.



Greta Thunberg junta-se à flotilha solidária para Gaza que partiu de Barcelona EPA/STEPHANIE LECOCQ

A deputada bloquista publicou um vídeo na sua conta na rede social Instagram a assinalar a partida do porto de Barcelona, a mostrar as pessoas nas margens a despedirem-se da flotilha com grande entusiasmo e palavras de apoio a Gaza.

De acordo com dados da Guardia Urbana citados pela EFE concentraram-se para a despedida da Global Sumud Flotilla cerca de cinco mil pessoas em Moll de la Fusta.

Desde sexta-feira que organizações sociais e pró-palestinianas organizaram atividades, conversas e concertos em Barcelona para receber as pessoas que embarcaram na flotilha humanitária e apoiar a missão e "romper o cerco" à Faixa de Gaza imposto por Israel, criando um corredor humanitário.

Entre os ativistas está também a modelo e atriz portuguesa Sofia Aparício, que no sábado publicou na sua conta no Instagram a dar conta do término de um segundo dia de formação para os ativistas, "centrado na não violência", sublinhando o cariz humanitário da missão, protegido por convenções das Nações Unidas e da lei internacional.

A Global Sumud Flotilla, uma frota humanitária com destino a Gaza, vai integrar cerca de 50 barcos com ajuda humanitária e centenas de pessoas a bordo, entre elas, ativistas, políticos, artistas ou outras figuras públicas oriundas de 44 países.

Os primeiros barcos saíram hoje de Barcelona, no nordeste de Espanha, e outros se juntarão, em 04 de setembro, em Tunes, oriundos de diversos portos do Mediterrâneo.

A organização prevê que a viagem até Gaza leve perto de duas semanas.

Três portugueses integram a Global Sumud Flotilla: a deputada Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda, o ativista Miguel Duarte e a atriz Sofia Aparício.

Miguel Duarte - que se tem dedicado aos direitos dos migrantes e ao resgate de pessoas no Mediterrâneo - disse à Lusa que esta iniciativa pode ser "um ponto de viragem na história destas 'flotillas' para Gaza", a partir do Mediterrâneo, que já têm quase duas décadas.

Além da dimensão, a Global Sumud Flotilla terá, à partida, uma visibilidade também inédita, por integrar "gente de muitos países e gente com plataformas", como "deputados e eurodeputados, ativistas conhecidos, atores de cinema", sublinhou.

As comitivas dos diversos países integram políticos e outras figuras públicas conhecidas das respetivas opiniões públicas de cada país, estando também confirmada a presença de nomes conhecidos mundialmente, como o da ativista sueca Greta Thunberg ou da atriz norte-americana Susan Sarandon.

A Global Sumud Flotilha é uma iniciativa de diversas organizações não-governamentais (ONG), entre elas, a Flotilha da Liberdade, a Flotilha Sumud do Magrebe, o comboio Sumud Nusantara e do Movimento Global Para Gaza, bem como de outras organizações internacionais.

Israel tem em curso uma ofensiva militar na Faixa de Gaza desde que sofreu um ataque do grupo islamista Hamas em 07 de outubro de 2023, que causou cerca de 1.200 mortos e 250 reféns.

De acordo com dados divulgados pelas autoridades do enclave palestiniano, a ofensiva lançada por Israel em Gaza já fez mais de 63 mil mortos.

Em 22 de agosto, a ONU declarou oficialmente a fome na cidade de Gaza, depois de os especialistas terem alertado que 500.000 pessoas se encontram numa situação catastrófica.