Delegações da Ucrânia e EUA vão encontrar-se na Suíça para discutir novo plano de paz

Zelensky já aprovou a composição da delegação que será responsável por participar nas negociações com Washington.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

As delegações ucranianas e norte-americanas vão reunir-se brevemente na Suíça, para discutir o plano de paz proposto pelo presidente Donald Trump, que visa acabar com a guerra na Ucrânia.



Delegações da Ucrânia e EUA planeiam encontro na Suíça para novo plano de paz AP Photo/Ben Curtis, File

"Nos próximos dias, na Suíça, vai ser lançada uma consulta entre altos responsáveis ucranianos e norte-americanos sobre os parâmetros possíveis para um futuro acordo de paz", anunciou este sábado (22) Rustem Umerov, chefe do Conselho de Segurança da Ucrânia, na rede Telegram.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, entretanto já aprovou a composição da delegação que será responsável por participar nas negociações entre Washington e, num futuro, com Moscovo. Será chefiada pelo chefe de gabinete, Andriy Yermak, e incluirá altos funcionários de segurança.

"A Ucrânia nunca será um obstáculo à paz e os representantes do Estado ucraniano defenderão os interesses legítimos do povo ucraniano e os fundamentos da segurança europeia", refere um comunicado da Presidência ucraniana.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, propôs um plano de paz de 28 pontos para terminar com a guerra na Ucrânia e informou que o homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, tinha até a próxima quinta-feira, 27 de novembro, para apresentar uma resposta, considerando este prazo como "apropriado".

Zelensky mostrou-se, no entanto, preocupado, uma vez que o plano consiste em concessões territoriais por parte de Kiev. Disse que o seu país atravessa "um dos momentos mais difíceis" da sua história e que será obrigado a escolher entre a dignidade e o apoio dos EUA.

Já o presidente russo, Vladimir Putin, considerou que esta "poderia [ser] a base de um acordo de paz definitivo".