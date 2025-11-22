Proposta de Trump para paz na Ucrânia terá sido escrita... em russo: conheça os 28 pontos

Presidente dos Estados Unidos deu um prazo a Zelensky para aceitar as condições - até ao dia 27 deste mês

Donald Trump propôs um plano de paz para a Ucrânia em 28 pontos e deu um prazo - até o dia 27 deste mês - a Volodymyr Zelensky para o aceitar, sob pena de cortar futuras entregas de armas e assistência de inteligência ao país. Alguns meios de comunicação internacionais revelaram os detalhes do plano que o presidente dos Estados Unidos desenhou, alegadamente com a ajuda dois empresários sem experiência em diplomacia: Steve Witkoff, empresário do mercado imobiliário, enviado especial dos Estados Unidos para o Oriente Médio e enviado especial para Missões de Paz, e Kirill Dmitriev, chefe do fundo soberano da Rússia.



Donald Trump deu um prazo a Zelensky para aceitar o acordo EPA

Trump considerou o plano "adequado", mas o jornalista do 'The Guardian', Luke Harding, revelou que o documento terá sido originalmente escrito em russo, o que levanta sérias suspeitas sobre o papel do Kremlin em tudo isto. É que a tradução para o inglês a partir do cirílico incluí, segundo Harding, erros típicos...

O documento - que prevê, entre outros territórios, a transferência de Donetsk para a Rússia - é muito controverso. A Ucrânia ficaria impedida de aderir à NATO e teria de limitar o seu exército a apenas 600 mil militares.

O representante da Ucrânia na ONU rejeitou o acordo e Zelensky, numa mensagem ao país, falou numa "decisão difícil": "A Ucrânia poderá enfrentar uma decisão muito difícil: perder a sua dignidade, correr o risco de perder um parceiro fundamental, aceitar 28 pontos difíceis ou enfrentar um inverno extremamente rigoroso, o mais rigoroso de todos".

O chanceler alemão, Friedrich Merz, opôs-se ao plano e Kakha Kallas, chefe da diplomacia da União Europeia, fala num "plano europeu", bem distinto do de Trump: "Tem dois pontos: primeiro, enfraquecer a Rússia; segundo, apoiar a Ucrânia."

A ideia é agora a diplomacia internacional convencer o presidente dos Estados Unidos a mudar a proposta...

Conheça resumidamente os 28 pontos do plano de Trump, citados pela CNN Internacional:

1 - Soberania da Ucrânia será confirmada.

2 - Será concluído um acordo de não agressão abrangente e definitivo entre a Rússia, a Ucrânia e a Europa. Todos os diferendos dos últimos 30 anos serão considerados resolvidos.

3 - Espera-se que a Rússia não invada os países vizinhos e que a NATO não se expanda ainda mais.

4 - Será promovido o diálogo entre a Rússia e a NATO, com a mediação dos Estados Unidos, para resolver todas as questões de segurança e criar condições para a desescalada, a fim de garantir a segurança global e aumentar as oportunidades de cooperação e desenvolvimento económico futuro.

5 - A Ucrânia receberá garantias de segurança fiáveis.

6 - A dimensão das Forças Armadas da Ucrânia será limitada a 600 mil militares.

7 - A Ucrânia concorda em consagrar na sua constituição que não vai aderir à NATO e a NATO concorda em incluir nos seus estatutos uma disposição segundo a qual a Ucrânia não será admitida no futuro.

8 - A NATO concorda em não estacionar tropas na Ucrânia.

9 - Os caças europeus serão estacionados na Polónia.

10 - Garantia dos EUA: os EUA receberão uma compensação pela garantia; se a Ucrânia invadir a Rússia, perderá a garantia; se a Rússia invadir a Ucrânia, para além de uma resposta militar decisiva e coordenada, todas as sanções globais serão restabelecidas, o reconhecimento do novo território e todos os outros benefícios deste acordo serão revogados; se a Ucrânia lançar um míssil contra Moscovo ou São Petersburgo sem motivo, a garantia de segurança será considerada inválida.

11 - A Ucrânia é elegível para aderir à União Europeia e receberá acesso preferencial de curto prazo ao mercado europeu enquanto a questão estiver a ser analisada.

12 - Criação de um pacote global robusto de medidas para a reconstrução da Ucrânia.

13 - A Rússia será reintegrada na economia global: são levantadas as sanções e o país regressa ao G8.

14 - Utilização dos fundos russos congelados: 100 mil milhões de dólares investidos em iniciativas lideradas pelos EUA para reconstruir e investir na Ucrânia. Os EUA receberão 50% dos lucros desta iniciativa. O restante será investido num veículo de investimento conjunto EUA-Rússia que implementará projetos em áreas específicas.

15 - Criação de um grupo de trabalho conjunto americano-russo sobre questões de segurança para promover e garantir o cumprimento de todas as disposições do presente acordo.

16 - A Rússia consagrará na lei a sua política de não agressão em relação à Europa e à Ucrânia.

17 - Estados Unidos e Rússia acordarão em alargar a validade dos tratados sobre a não proliferação e o controlo de armas nucleares, incluindo o Tratado START I.

18 - A Ucrânia aceita ser um Estado não nuclear, em conformidade com o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares.

19 - A central nuclear de Zaporizhzhya será inaugurada sob a supervisão da Agência Internacional de Energia Atómica e a eletricidade produzida será distribuída equitativamente entre a Rússia e a Ucrânia - 50:50.

20 - Os dois países comprometem-se a implementar programas educativos nas escolas e na sociedade, com o objetivo de promover a compreensão e a tolerância às diferentes culturas e eliminar o racismo e o preconceito.

21 - Territórios: a Crimeia, Luhansk e Donetsk serão reconhecidas como territórios russos de facto, incluindo pelos Estados Unidos; Kherson e Zaporizhzhia serão 'congeladas' ao longo da linha de contacto, o que implicará o reconhecimento de facto ao longo dessa linha; a Rússia renunciará a outros territórios acordados que controla fora das cinco regiões; as forças ucranianas retirarão da parte do Oblast de Donetsk que atualmente controlam, sendo que esta zona de retirada será considerada uma zona tampão neutra e desmilitarizada, reconhecida internacionalmente como território pertencente à Federação Russa. As forças russas não entrarão nesta zona desmilitarizada.

22 - Após concordarem com os futuros arranjos territoriais, tanto a Federação Russa como a Ucrânia comprometem-se a não alterar estes arranjos pela força. Quaisquer garantias de segurança não serão aplicáveis ??em caso de violação do presente compromisso.

23 - A Rússia não impedirá a Ucrânia de utilizar o rio Dniepre para atividades comerciais, e serão assinados acordos sobre o livre transporte de cereais através do Mar Negro.

24 - Criação de um comité humanitário para resolver as seguintes questões: todos os restantes prisioneiros e corpos serão trocados em regime de "todos por todos"; todos os civis detidos e reféns serão devolvidos, incluindo crianças; criação de um programa de reagrupamento familiar; implementação de medidas para aliviar o sofrimento das vítimas do conflito.

25 - A Ucrânia vai realizar eleições dentro de 100 dias.

26 - Todas as partes envolvidas neste conflito receberão amnistia total pelas suas ações durante a guerra e concordam em não apresentar quaisquer queixas ou considerar quaisquer queixas no futuro.

27 - Este acordo será juridicamente vinculativo. A sua implementação será monitorizada e garantida pelo Conselho da Paz, presidido pelo Presidente Donald J. Trump. Serão impostas sanções em caso de violação.

28 - Assim que todas as partes concordarem com este memorando, o cessar-fogo entrará em vigor imediatamente após ambas as partes recuarem para os pontos acordados para iniciar a implementação do acordo.

Leia Também UE critica plano de paz de Trump para a Ucrânia sem distinção entre agressor e vítima

A carregar o vídeo ... Trump diz que duvida que Zelensky ganhe guerra na Ucrânia