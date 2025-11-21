Trump quer resposta de Zelensky sobre plano de paz até quinta-feira. É "um dos momentos mais difíceis"

Presidente ucraniano terá de escolher entre a dignidade e um parceiro fundamental - os Estados Unidos.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deu um prazo a Volodymyr Zelensky para que responda à sua proposta de plano de paz de 28 pontos, que tem como objetivo acabar com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Em entrevista à Fox News, o republicano disse que o homólogo ucraniano tem até à próxima quinta-feira, 27 de novembro, para apresentar uma resposta e considerou que este prazo é "apropriado".



Trump exige resposta de Zelensky sobre plano de paz até quinta-feira AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Face a esta notícia, Volodymyr Zelensky confessou, num vídeo gravado esta sexta-feira, que o seu país atravessa "um dos momentos mais difíceis" da sua história, isto porque terá de escolher entre a dignidade e um parceiro fundamental - os Estados Unidos.

Já o presidente russo, Vladimir Putin, considerou que esta "poderia [ser] a base de um acordo de paz definitivo". Chamou até esta nova versão de "um plano modernizado".

O plano, que foi divulgado na quinta-feira, contempla muitas das antigas exigências de Vladimir Putin: propõe nomeadamente que Kiev limite o seu exército e faça concessões territoriais - algo que a Ucrânia já havia descartado. Por outro lado, oferece garantias de segurança à Ucrânia.

À Fox News, o presidente norte-americano justificou esta sua decisão ao considerar que a Ucrânia já está a "perder território" e que, por isso, o melhor será conceder já algumas das suas terras. Ainda assim, frisou que poderá conceder uma prorrogação, caso as negociações "estejam a progredir bem".

“Estamos nisto por um único motivo: queremos que a matança pare. É um banho de sangue”, afirmou Donald Trump em entrevista à Fox News.

Leia Também UE critica plano de paz de Trump para a Ucrânia sem distinção entre agressor e vítima