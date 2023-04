Dalai Lama beija criança na boca e pede: 'Chupa-me a língua'

No final do mês de fevereiro, um evento no templo do Dalai Lama, em Dharamshala, juntou mais de 100 jovens estudantes da Indian M3M Foundation. O encontro foi criado com o propósito de reunir o grupo de crianças com aquela que é a figura mais sagrada do budismo tibetano mas acabou por ficar marcado com um momento polémico.







De acordo com o The Guardian , um dos rapazes do grupo perguntou se poderia dar um abraço a Dalai Lama. O líder pediu para a criança subir até ao local onde se encontrava sentado e dar-lhe um beijo na bochecha. Depois recebeu o tal abraço, um beijo na boca e um pedido inusitado: "Chupa a minha língua", disse Dalai Lama ao jovem enquanto se ouviam risos da plateia.O momento foi gravado e partilhado nas redes sociais, onde se tornou viral e reuniu milhares de mensagens de utilizadores que o consideraram "inapropriado", "escandaloso" e "nojento".O gabinete do líder espiritual viu-se assim obrigado a emitir um pedido de desculpas formal, ainda que considere que tudo não passou de uma atitude "inocente e a brincar"."Sua Santidade quer desculpar-se pela atitude que teve com o menino e com a sua família, bem como com os seus muitos amigos em todo o mundo, pela dor que as suas palavras possam ter causado. Mas Sua Santidade costuma provocar as pessoas que conhece de maneira inocente e divertida, mesmo em público e diante das câmaras", escreveram em comunicado.Apesar da maioria dos países ver o ato de mostrar a língua como algo incomum, de acordo com a BBC esta é uma tradição no Tibete onde é considerada uma saudação comum e um ato de respeito para com o próximo.Tenzin Gyatso, o atual Dalai Lama, tem 87 anos e está a viver exilado na Índia desde 1959, quando o Tibete foi anexado pela China.