Autarca de Marselha mantém esperança de encontrar sobreviventes de desabamento de edifício

O presidente da Câmara de Marselha disse esta segunda-feira que "ainda há esperança" de encontrar "eventuais sobreviventes" do desmoronamento de um edifício que fez pelo menos dois mortos, na cidade do sul de França.





Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Os dois corpos, recolhidos pelos serviços de emergência, ainda não foram identificados, salientou Benoît Payan, indicando que seis pessoas continuam desaparecidas nos escombros do edifício. Além destas, um residente de um prédio vizinho também está desaparecido.O desmoronamento do edifício de quatro andares, devido a uma explosão, ocorreu pelas 00:04 de domingo (23:04 de sábado em Lisboa), na rua Tivoli, no centro da cidade, e na queda arrastou parte dos edifícios adjacentes, tendo ferido cinco pessoas.Num balanço anterior, as autoridades locais tinham indicado que nove pessoas estavam desaparecidas.Pelo menos 163 pessoas receberam assistência hospitalar e 32 edifícios foram evacuados, disseram as autoridades francesas.Em novembro de 2018, oito pessoas morreram no desmoronamento de dois edifícios em mau estado, numa outra parte desta cidade, onde vivem 40 mil pessoas em bairros de lata, de acordo com organizações não-governamentais.