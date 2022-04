Os grandes mistérios da vida e morte de Jesus

Às 4 horas da manhã Jesus levantava-se e preparava-se para ir trabalhar. Vestia a sua túnica, que não seria azul, mas em tons de bege, parecida com uma serapilheira. Comia alguma coisa que a mãe teria preparado, provavelmente pão de cevada com queijo de cabra, o pão de trigo era quase um exclusivo dos mais ricos. Depois caminharia durante uma hora até chegar a Séforis, a cidade a seis quilómetros de Nazaré, que estava a ser reconstruída. Não teria trabalho em Nazaré, uma simples aldeia, onde até hoje nunca foi encontrado um templo do século I.