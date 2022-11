O mundo secreto dos jovens do Opus Dei

Nas sessões de namoro cristão fala-se de relações sem intimidade sexual. Em quase todas as atividades – religiosas ou não – rapazes e raparigas estão separados. Há locais onde só se entra com impressão digital, recomendações para não se trancarem portas e exames de consciência com perguntas como: “Tive pensamentos impuros?”