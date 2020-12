O Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, anunciou na terça-feira que as autoridades sanitárias estão a desenhar um plano para evitar a propagação local de uma variante mais contagiosa do novo coronavírus detetada no Reino Unido."A Venezuela está a preparar-se para travar esta nova onda de coronavírus, produto de um vírus mutante", disse à televisão estatal venezuelana.O Presidente da Venezuela explicou que "está a começar uma nova etapa do coronavírus no mundo", que é "tão perigosa e alarmante" como a anterior."A mutação que houve em Inglaterra, na Europa, ameaça com uma onda pavorosa da covid-19", frisou.Maduro avançou que nos próximos dias anunciará medidas de biossegurança que vão ser ativadas a partir de janeiro de 2021, já que há um aumento de casos confirmados de contágios no país.Essas medidas, disse, vão modificar o atual esquema venezuelano de sete dias de flexibilização seguidos por sete dias de confinamento restrito.Ainda na terça-feira, a vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodríguez anunciou a chegada a Caracas de um novo carregamento com 274 toneladas de ajuda humanitária proveniente da China.Segundo a governante, desde março de 2020 (início da pandemia da covid-19) a Venezuela recebeu mais de dois milhões de testes rápidos do novo coronavírus, mais de um milhão de provas moleculares, dez milhões de máscaras, quase 600 mil fatos especiais e medicamentos como a "cloroquina", esteroides e antibióticos, entre outros.Delcy Rodríguez voltou a acusar o Governo dos Estados Unidos de tentar impedir que a Venezuela tenha acesso a medicamentos, alimentos e serviços essenciais, através da imposição de sanções e medidas coercitivas unilaterais.Na Venezuela estão confirmados 110.828 casos de pessoas infetadas com o novo coronavírus, 993 mortes associadas à covid-19 e mais de 105.000 pessoas recuperaram da doença.A Venezuela está desde 13 de março em estado de alerta, o que permite ao executivo decretar "decisões drásticas" para combater a pandemia.A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.703.500 mortos resultantes de mais de 77,2 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.