Congressista republicano George Santos detido em Nova Iorque

O congressista republicano George Santos foi acusado de fraude, lavagem de dinheiro apropriação indevida de fundos públicos e falsas declarações à Câmara dos Representantes dos EUA, esta manhã. Santos foi detido depois de se apresentar no tribunal federal de Long Island, avança o The New York Times.







A acusação foi dada a conhecer esta quarta-feira de manhã, em Nova Iorque. O republicano, de 34 anos, foi um dos principais responsáveis por conquistar as eleições estatais em novembro de 2022. A plataforma eleitoral de Santos era a da redução criminalidade na cidade de Nova Iorque, principalmente aquela que crescia nos bairros mais endinheirados.Recentemente, Santos foi acusado de mentir no seu currículo académico e profissional de forma a enganar financiadores e amigos, para conseguir ser eleito para o congresso norte-americano. O congressista também terá montado um esquema fraudulento para receber subsídio de desemprego.O líder da Câmara dos Representantes, o republicano Kevin McCarthy, já anunciou que só irá reconhecer a demissão de congressistas que sejam condenados em tribunal num processo-crime e não dos que são acusados.