Kevin McCarthy. O primeiro a falhar em 100 anos na eleição para a Câmara

O candidato Kevin McCarthy, do Partido Republicano, falhou uma terceira vez a votação para liderar a Câmara dos Representantes, nos Estados Unidos, na terça-feira, 3 de janeiro. Ao segundo dia, esta quinta-feira, as votações também acabaram sem uma eleição. Esta não é a primeira vez que o político concorre a líder da Câmara. Em 2015, depois do republicano John Boehner deixar o cargo, McCarthy candidatou-se para o substituir, mas não conseguiu reunir o apoio necessário e foi Paul Ryan (Partido Republicano) a assumir a função.