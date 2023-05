Tiroteio em fábrica da Mercedes faz um morto e um ferido

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida na sequência de um tiroteio de ocorreu numa fábrica da empresa de automóveis Mercedes-Benz. O incidente ocorreu esta quinta-feira e as autoridades acreditam que terá sido um "ato isolado" perpetrado por um funcionário.







"Esta manhã foram disparados tiros nas instalações da fábrica em Sindelfingen. Duas pessoas ficaram feridas, tendo uma delas vindo a morrer", disse em comunicado um porta-voz da marca.De acordo com as autoridades, citadas pela Reuters, assim que foi dado o alerta foram enviados vários polícias bem como meios de socorro e o principal suspeito acabou por ser detido."Estamos em contacto com as autoridades e a tentar esclarecer todos os factos. A segurança dos funcionários estará sempre em primeiro lugar", esclareceu a empresa.A fábrica localiza-se a cerca de 17 quilómetros da cidade de Stuttgart, na Alemanha, e tem perto de 35 mil trabalhadores.