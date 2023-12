EUA. Expulso deputado acusado de gastar dinheiro da campanha em Botox e OnlyFans

George Santos, de 35 anos, tornou-se hoje o sexto deputado de sempre a ser expulso do Congresso dos EUA pelos seus colegas. O deputado republicano foi acusado de vários crimes de corrupção, uso indevido de fundos para campanha e roubo de identidade, e irá ser julgado em setembro de 2024.







Filho de imigrantes brasileiros nos EUA, George Santos já tinha causado polémica após a sua eleição em 2022 por ter mentido acerca de dados biográficos como ter herança judaica (disse ser neto de pessoas que tinham fugido do Holocausto durante a II Grande Guerra) ou ter tido empregos no banco de investimento Goldman Sachs e no banco Citigroup, ou mesmo sobre ter sido aluno da Universidade de Nova Iorque. Todas estas alegações, que mencionou durante a sua campanha, não são verdade.Contudo, a situação agravou-se ao ter sido acusado de usar dinheiro destinado à sua campanha em tratamentos com Botox ou no site de conteúdos sexuais OnlyFans. Terá ainda cometido fraude com cartões de crédito e roubo de identidade: foram detetados gastos de 4 mil dólares (3,7 mil euros) em tratamentos de spa e outra quantia semelhante numa loja Hermès.Além disso, terá ainda recebido antes da sua eleição um subsídio a que não tinha direito, durante a pandemia.A votação acabou com 311 votos a favor da expulsão de George Santos e 114 contra. O deputado garante ser inocente.Já tinha sobrevivido a uma tentativa de expulsão no início de novembro. Na altura, os deputados sustentaram que o caso devia passar primeiro pela Justiça.George Santos não se vai recandidatar em 2024. Nos próximos dez dias, serão convocadas as eleições com vista à ocupação do seu lugar na Câmara dos Representantes.