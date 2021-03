Como um barco encalhado no Suez faz tremer o mundo inteiro

Um porta-contentores encalhado no Canal do Suez, no Egito, fez estremecer os mercados mundiais. O caminho alternativo que liga a Ásia e a Europa demora uma semana e os especialistas alertam para a fragilidade de uma das rotas marítimas mais importantes do mundo.

Depois de uma rajada de vento, um navio com a bandeira do Panamá bloqueou uma das principais rotas comerciais do mundo, o Canal do Suez, no Egito. O porta-contentores MV Ever Given, que fazia a ligação entre a China e a Europa, encalhou na terça-feira, pelas 5h40, e os seus 400 metros de comprimento e 200 toneladas bloquearam o trânsito no canal responsável pela passagem de 12% do comércio global.