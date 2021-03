Canal do Suez entupido? Pandemia foi pior para os tripulantes

Um porta-contentores de 400 metros está a entupir o Canal do Suez, no Egito, desde dia 23 de março, perturbando o comércio internacional. A administração do canal está a desenvolver vários esforços para desencalhar o Ever Given, seja com a ajuda de uma escavadora, seja com operações de dragagem.



A bordo, os 25 tripulantes encontram-se a salvo e de boa saúde, garante a empresa responsável pela gestão técnica.



Afinal, este bloqueio do Canal do Suez não é pior para as tripulações do que já foi a pandemia de covid-19, ao longo do último ano. "Tripulante foi das profissões mais castigadas ao longo da pandemia, por não poderem desembarcar nos países e poder ir para casa", garante António Belmar da Costa, diretor executivo da Agepor – Associação dos Agentes de Navegação de Portugal. "Pelo tempo que se prevê que esta situação possa durar, é obviamente mais um contratempo, mas não é dramático. As pessoas ficaram presas devido à pandemia, as tripulações tinham muita dificuldade a desembarcar, não podiam ser rendidas. Estiveram meses, quase um ano no navio sem poderem ir a casa."