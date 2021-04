Egito apreendeu barco que esteve encalhado no Suez

As autoridades egípcias apreendeu o navio de carga que bloqueou o canal do Suez durante uma semana, no mês passado. Em causa, a compensação pelos custos financeiros da paragem de circulação no canal.







Um tribunal egípcio ordenou ao japonês, dono da empresa do barco Ever Given o pagamento de uma indemnização de mais de 752 milhões de euros, de forma a compensar as perdas das circulação do comércio pelo canal. Estão ainda incluídas as taxas de manutenção e de resgate do barco.A operação para desencalhar o barco envolveu meios internacionais, enquanto barcos de todo o mundo se iam juntando nas proximidades para atravessar o canal por onde passa 13% do comércio mundialO barco acabou por ser libertado a 29 de março, uma semana depois de ter encalhado. O dono da empresa, Shoei Kisen Kaisha anunciou que as companhias de seguros e os advogados estão a trabalhar para a resolver a queixa de compensação, recusando fazer mais comentários.