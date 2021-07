Cheias causaram pelo menos 183 mortes na Europa

As mais lidas

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Cofina Media, S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Cofina Media, S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina .

Tudo o que precisa de saber todos os dias. Um resumo de notícias, no seu email. (Enviada diariamente)

A Newsletter Geral no seu e-mail

O número de mortos das inundações na Alemanha subiu para 156, informou a polícia hoje, elevando o total de óbitos nos países da Europa afeitados pelas chuvas torrenciais para pelo menos 183.



EPA/SASCHA STEINBACH

Só no estado regional alemão da Renânia-Palatinado, a polícia local disse em comunicado que 110 pessoas morreram, em comparação com os 98 que constavam do balanço anterior.

"Receia-se que sejam acrescentadas mais vítimas", acrescentou a polícia, referindo-se também a pelo menos 670 feridos só naquela região.

Uma outra pessoa morreu vítima das inundações no sul da Alemanha, na Baviera, na fronteira austríaca, onde também choveu muito no sábado.

Na Áustria, os bombeiros estão em estado de alerta nas regiões de Salzburgo e Tirol, enquanto a antiga cidade de Hallein se encontra debaixo de água.

"As fortes chuvas e tempestades estão infelizmente a causar graves danos em vários locais na Áustria", escreveu na rede social Twitter o primeiro-ministro, Sebastian Kurz.

Finalmente, mais a leste, na fronteira entre a Alemanha e a República Checa, os rios também subiram na região alemã da Saxónia no sábado à noite, causando danos.

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana