Afinal, Boris Johnson vai ficar em isolamento profilático

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, esteve em contacto com um caso positivo de covid-19 e vai ficar em isolamento profilático, depois de ter sido anunciado que não o faria. Fonte do seu gabinete indicou que será isolado em Chequers, e que não participará no programa-piloto que foi divulgado como justificação para continuar a trabalhar como normalmente. As reuniões com ministros serão feitas remotamente e não de forma presencial.







REUTERS/Peter Nicholls

O seu ministro das Finanças, Rishi Sunak, também ficará em isolamento profilático, ao contrário do que anunciado inicialmente.As primeiras informações divulgadas indicavam que Boris Johnson escapava a um isolamento profilático em casa na véspera do levantamento de quase todas as restrições impostas na Inglaterra devido ao coronavírus, na segunda-feira, já batizado como o "dia da liberdade".

O ministro da Saúde britânico, Sajid Javid, anunciou no sábado que testou positivo à doença.

O Reino Unido é um dos países mais afetados da Europa pela covid-19, com mais de 128.000 mortos, e onde os contágios têm subido nas últimas semanas, ultrapassando os 54.000 casos no sábado.

Apesar destes números, Boris Johnson anunciou o levantamento de quase todas as restrições em Inglaterra a partir de segunda-feira, incluindo o uso de máscara ou o distanciamento social, preferindo confiar na "responsabilidade individual" de cada um.