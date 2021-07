Cheias na Alemanha, calor extremo nos EUA. A culpa é das alterações climáticas?

As cheias que atingiram a Alemanha, a Bélgica - onde morreram mais de 150 pessoas e dezenas continuam desaparecidas -, a Suíça, o Luxemburgo e os Países Baixos fazem surgir a questão: devem-se às alterações climáticas? Svenja Schulze, ministra alemã do Ambiente, considerou que as cheias "são as precursoras das alterações climáticas que chegaram agora à Alemanha". Ursula von der Leyen assinalou que os eventos são "uma indicação clara das alterações climáticas" e que "são algo que mostra realmente a urgência em agir".



A Reuters consultou vários especialistas que defendem ser ainda cedo para determinar a ligação entre as alterações climáticas e as cheias. É um trabalho que vai demorar muitas semanas. "As cheias acontecem sempre, e são como eventos aleatórios, como lançar os dados. Mas mudámos as probabilidades quando se lançam os dados", sustenta Ralf Toumi, cientista e perito no clima do Imperial College de Londres.



Para Ralf Toumi, as mortes revelam a falta de sistemas de alerta e evacuação para lidar com eventos meteorológicos extremos. "As inundações não equivalem a um desastre. O que é realmente perturbador é o número de mortes. É um snal de alerta."