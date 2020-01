Os pontos essenciais do Acordo do Brexit que ocorre a 31 de janeiro O Acordo de Saída do Reino Unido da União Europeia (UE) negociado pelo primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, garante o ' Brexit' a 31 de janeiro sem uma rutura com consequências sociais e económicas. O documento, que foi promulgado na passada quinta-feira pela Rainha Isabel II, e que será votado pelo Parlamento Europeu na próxima quarta-feira, dia 29, põe fim a uma relação difícil que durou 45 anos.

Brexit: O que muda e o que se mantém na mesma? Três anos e meio depois de ter sido decidido num referendo por 52% dos eleitores, o processo chega então ao fim, com a saída do Reino Unido do bloco europeu a concretizar-se esta sexta-feira. - Mundo , Sábado.

Boris Johnson discursa sobre o Brexit: "Não é um fim, mas um princípio" Boris Johnson fez um discurso a assinalar o Brexit, que se verifica esta noite às 23 horas. Num vídeo colocado online através da sua conta oficial de Twitter, o primeiro-ministro britânico considera que o Brexit "não é um fim, mas um princípio".

Esta noite, o Reino Unido saiu oficialmente da União Europeia . O "divórcio" acontece depois de um "casamento" iniciado a 01 de janeiro de 1973, e a consumação do Acordo de Saída negociado garante o ' Brexit ' a partir das 00:00 deste sábado.O objetivo é que o "divórcio" não tenha consequências sociais e económicas. O Acordo de saída, promulgado na semana passada pela Rainha Isabel II e votado dia 29 pelo Parlamento Europeu, põe fim a uma relação difícil que durou 47 anos.Hoje, entra em vigor o período de transição, durante o qual o Reino Unido continua a respeitar as normas europeias a fazer parte do mercado único europeu. Designado oficialmente por Período de Implementação, mantém na prática o Reino Unido dentro do mercado único, estando obrigado a respeitar as regras europeias, mas sem estar representado nas instituições de Bruxelas nem participar nas decisões. O objetivo é evitar uma mudança repentina, dando tempo a que empresas e cidadãos se adaptem. As negociações, oficialmente, só deverão começar em março, e os termos ficaram definidos na declaração política que acompanha o Acordo de Saída negociado pelo primeiro-ministro, Boris Johnson.O Brexit foi decidido há três anos e meio, depois de um referendo em que 52% dos eleitores britânicos decidiram sair da UE. Era junho de 2016. Entretanto, o processo foi marcado por sucessivas rejeições do Acordo de Saída pelo parlamento britânico, que finalmente deu o seu aval após a clara vitória do conservador Boris Johnson nas eleições de dezembro passado. Precederam-no David Cameron, que se demitiu após o resultado do referendo, e Theresa May, que abandonou o cargo depois de não conseguir a aprovação do acordo do Brexit no parlamento britânico.Eis o que precisa de saber sobre o Brexit:Boris Johnson também discursou esta noite.