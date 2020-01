Impeachment: Senado recusa ouvir novas testemunhas. Absolvição de Trump é provável

O Senado rejeitou esta sexta-feira ouvir novas testemunhas no processo de 'impeachment' de Donald Trump apesar da pressão para que o ex-conselheiro de segurança testemunhasse no julgamento.Desta forma, torna-se mais provável a absolvição de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. A decisão foi tomada por uma maioria mínima, por 51 votos contra a audição das testemunhas, e 49 a favor.Desta forma, o Senado, controlado pelos Republicanos, impedem a intenção dos Democratas de ouvir testemunhas como John Bolton, que se pensa ter conhecimento em primeira mão acerca dos esforços de Trump para pressionar a Ucrânia para investigar o filho de Joe Biden, seu rival na corrida à presidência.Em dezembro, Trump foi acusado de abuso de poder e obstrução do Congresso pela Câmara dos Representantes, controlada pelos Democratas, por ter feito depender a ajuda militar à Ucrânia a uma investigação deste país aos negócios de Hunter Biden.Trump é o terceiro presidente dos EUA a ser alvo do processo de destituição, que só se conclui com a aceitação do Senado. Dois terços teriam que votar pela remoção de Trump do cargo.