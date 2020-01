Boris Johnson fez um discurso a assinalar o Brexit, que se verifica esta noite às 23 horas. Num vídeo colocado online através da sua conta oficial de Twitter, o primeiro-ministro britânico considera que o Brexit "não é um fim, mas um princípio". "Este é o momento em que o sol surge e a cortina sobe num novo ato no nosso grande teatro nacional", afirmou.





Tonight we are leaving the European Union. pic.twitter.com/CboWQzYRM4 — UK Prime Minister (@10DowningStreet) January 31, 2020

"Hoje deixamos a União Europeia. Para muitas pessoas, este é um momento incrível de esperança, um momento que pensaram que nunca chegaria. E muitos há claro que sentem ansiedade e perda. E depois existe um terceiro grupo - talvez o maior - que se tinha começado a preocupar que todo o imbróglio político não terminaria. Entendo todos estes sentimentos e o nosso trabalho como governo - o meu trabalho - é juntar este país de novo e levar-nos adiante. A coisa mais importante a dizer hoje é que este não é um fim, mas um princípio", sublinhou Boris Johnson.O primeiro-ministro referiu-se à "soberania reconquistada" para entregar as mudanças pelas quais as pessoas votaram. "Seja isso por controlar a imigração ou criando portos livres ou libertando a nossa indústria pesqueira ou fazendo acordos de livre comércio. Ou, simplesmente fazendo as nossas leis e regras para o benefício do povo deste país. E claro penso que é a coisa democrática, certa e saudável a fazer. Devido a todas as suas forças e às suas qualidades admiráveis, a União Europeia evoluiu ao longo de 50 anos numa direção que já não se adequa a este país. E é um julgamento que vocês, o povo, confirmaram nas urnas. Não uma vez, mas duas.E mesmo assim este momento é muito maior do que isso. Não é só algum desencarceramento legal, é potencialmente um momento de verdadeira renovação nacional e mudança", continuou o governante.Boris Johnson afirmou ainda que o Reino Unido não se quer afastar de algo feito pelos "amigos europeus". "Queremos que este seja o início de uma nova era de cooperação amigável entre a União Europeia e um Reino Unido enérgico. Um Reino Unido que é simultaneamente um grande poder europeu, e verdadeiramente global no nosso alcance e ambições. E quaisquer sejam os obstáculos na estrada que se avizinha, sei que teremos sucesso."