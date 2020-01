O Brexit é o maior passo geopolítico do Reino Unido das últimas décadas. Três anos e meio depois de ter sido decidido num referendo por 52% dos eleitores, em junho de 2016, o processo chega então ao fim, com a saída do Reino Unido do bloco europeu a concretizar-se esta sexta-feira, às 23h00 de Londres (a mesma hora em Lisboa). Mas o que muda e o que fica na mesma?

Poder

Enquanto o Reino Unido continua a ser um membro da União Europeia em tudo menos no nome – já que durante o "período de transição", até 31 de dezembro de 2020, fica alinhado às regras do mercado único europeu, dentro da união aduaneira e sob jurisdição do Tribunal de Justiça da União Europeia –, perde o direito de voto em Bruxelas, onde os assuntos relativos à UE são decididos, explica a agência Reuters.

O Reino Unido representa cerca de 15% da economia europeia e era o seu maior gastador – com a cidade de Londres a ocupar o lugar de maior capital financeira internacional.

Pessoas

Os cidadãos da União Europeia vão continuar a ter os mesmos direitos de trabalhar e viver no Reino Unido – tal como ao contrário – até ao final deste ano. Ambos os lados acordaram no "período de transição".

O governo britânico informou os cerca de 3,5 milhões de cidadãos europeus que vivem no Reino Unido que têm até ao final de dezembro para se registarem de forma a preservar os seus direitos.

Empresas e bens

Também o cenário para as empresas e alfândegas vai continuar inalterado devido ao "período de transição".

Após o fim deste período, as alfândegas do Reino Unido vão receber produtos de países terceiros apenas através da Irlanda do Norte.



Comércio

A partir do momento em que o Reino Unido saia formalmente da União Europeia, poderá começar a negociar com outros países.



Dinheiro

Relativamente à moeda, não haverá mudanças nos próximos 11 meses devido, mais uma vez, ao "período de transição".

Todas as regras financeiras da União Europeia vão continuar a vigorar no Reino Unido até ao final deste ano.

Na quarta-feira, o Parlamento Europeu aprovou, em Bruxelas, o Acordo de Saída do Reino Unido da União Europeia, a última formalidade que faltava para que o Brexit se concretize esta sexta-feira, 31 de janeiro. No sábado, 1 de fevereiro, iniciar-se-á o chamado "período de transição", até 31 de dezembro de 2020, durante o qual as duas partes negociarão a relação futura, já que nesse dia o Reino Unido vai tornar-se um "país terceiro" para a UE, depois de protagonizar aquele que é o primeiro abandono da história da União Europeia, que passa a contar com 27 Estados-membros.



Com Lusa.