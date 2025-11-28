Chefe de gabinete de Zelensky demite-se após buscas relacionadas com escândalo de corrupção

Uma das casas financiadas pelo esquema de corrupção seria destinada ao próprio Andriy Yermak.

O chefe do gabinete de Volodymir Zelensky, Andriy Yermak, apresentou esta sexta-feira a sua demissão, depois do Departamento Nacional Anticorrupção ter realizado buscas no seu apartamento, no âmbito de uma investigação a um esquema de corrupção na Ucrânia.



Andriy Yermak demite-se do cargo de chefe de gabinete de Zelensky AP Photo/Denes Erdos

Segundo o jornal Ukrainska Pravda, Yermark terá estado envolvido no escândalo de corrupção que recentemente abalou a Ucrânia. Sabe-se que uma das casas financiadas por este esquema seria destinada ao então chefe de gabinete de Zelensky, avançou uma fonte policial ao Kyiv Independent. Entre as autoridades Yermak era conhecido pelo nome de código "Ali Babá".

"O Ali Babá está a realizar reuniões e a atribuir tarefas às agências de aplicação da lei para garantir que elas persigam os detetives do NABU e os procuradores anticorrupção", afirmou no início de novembro o procurador Oleksandr Klymenko.

No início deste mês, oito pessoas foram identificadas como suspeitas num esquema de corrupção, que envolveu a empresa estatal de energia nuclear Energoatom. Timur Mindich, uma das pessoas mais próximas do presidente ucraniano, foi apontado como o líder deste esquema, mas segundo o jornal Kyiv Independent, fugiu da Ucrânia antes que tivesse sido acusado e foi alvo de sanções por parte de Zelensky, estando agora na lista dos procurados.

Ainda este mês também foram demitidos o ministro da Justiça, Herman Halushchenko, e a ministra da Energia, Svitlana Hrynchuk, ambos por estarem, alegadamente, envolvidos com o esquema de corrupção.