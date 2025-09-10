Sábado – Pense por si

Kamala assume que foi "irresponsável" deixar Biden recandidatar-se

Diogo Barreto
Diogo Barreto 17:50
A antiga vice-presidente dos EUA considera mesmo que Biden se candidatou por uma questão de "ego" e de "ambição pessoal".

A antiga vice-presidente norte-americana e ex-candidata presidencial Kamala Harris considerou que a vontade demonstrada por Joe Biden de se recandidatar à presidência foi "irresponsável" e considera ter sido um erro não contestar essa vontade apesar da idade avançada do democrata. Harris diz mesmo que Joe Biden se candidatou numa tentativa de alimentar o "próprio ego".

Kamala Harris critica a decisão de Biden de se candidatar à presidência dos EUA
Kamala Harris critica a decisão de Biden de se candidatar à presidência dos EUA EPA/WILL OLIVER

Num livro a ser editado ainda em setembro, Harris faz uma autocrítica à sua postura quando descobriu que Biden se queria recandidatar contra Donald Trump, mas critica igualmente o partido a que ambos pertencem por ter permitido. O livro, com o título 107 Days (107 Dias), narra os eventos que decorreram entre 21 de julho de 2024 - o dia em que Joe Biden anunciou que ia abandonar a corrida presidencial -, mas também aborda os meses antes da eleição quando se dizia em surdina dentro do Partido Democrata que se calhar Biden não estava apto a concorrer. "Durante todos aqueles meses de pânico crescente, deveria eu ter dito ao Joe para não se candidatar? Talvez", reflete a ex-vice-presidente num excerto publicado esta quarta-feira na revista norte-americana . p

Apesar de um tom mais informal do que se poderia esperar, Kamala não é perentória em considerar que Biden esteve mal ao decidir concorrer: "[Ele pensou que] o povo americano já o tinha eleito num combate com os mesmos lutadores. Talvez tenha tido razão em acreditar que o fariam outra vez", escreve a na eleição para servir como o 47.º presidente norte-americano. 

Harris descreve ainda como se sentia desqualificada para o incentivar a desistir da corrida pois acreditava que Biden podia considerar que esta o estava a trair. "Mas em retrospetiva considero que foi irresponsável [a decisão de não desincentivar]. Havia demasiado em jogo e era uma decisão que não devíamos ter deixado ao ego e às ambições individuais de uma pessoa", escreve Harris que acredita que "aos 81 anos, o Joe estava cansado".

O livro de Kamala Harris chega às bancas norte-americanas a 23 de setembro, publicado pela Simon & Schuster.

Tópicos Política Joe Biden Kamala Harris The Atlantic Partido Democrata
