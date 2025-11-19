Casa roubada, trancas à porta: Louvre vai ter mais 100 câmaras de videovigilância

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

A presidente do Louvre foi esta quarta-feira ouvida na comissão de cultura da Assembleia Nacional Francesa e garantiu que o museu vai reforçar a segurança já nas próximas semanas. Laurence des Cars, que assumiu a responsabilidade pelo mediático roubo ocorrido a 19 de outubro, assegurou a instalação de "mais 100 câmaras de videovigilância até ao final do ano", bem como a criação de um "posto avançado" da polícia dentro do museu. "Quero estabelecer uma verdadeira cultura de segurança."



Museu do Louvre vai reforçar a segurança DR

"Em 2022 a segurança não era considerada uma prioridade nas minhas funções”, explicou a curadora do museu parisiense. "Quase 60 por cento do orçamento para o período entre 2022 e 2025 foi destinado à aquisição de obras de arte a preços de mercado, para que não saíssem do território francês."

Laurence des Cars recordou que nesse período foram, mesmo assim, instaladas 134 câmaras no Louvre e que a "tragédia" que atingiu o museu "não deve ofuscar os esforços diários" que quem ali trabalha.

No início do seu mandato, em 2021, a curadora fez uma avaliação da segurança e constatou que "várias instalações eram adequadas". "Em 2019 meu antecessor lançou um projeto, mas foi interrompido pela Covid. Rejeitei uma proposta inicial porque não incluía videovigilância nem vigilância dos postos de comando."

Com a compra de obras de arte em mente, a direção do museu pouco mais fez do que "substituir portões". "E a cada reforma das salas reforçámos a cobertura por vídeo e a deteção de curto alcance das obras de arte."

A carregar o vídeo ... Novas imagens mostram ladrões a sair tranquilamente do Louvre após roubo de joias

A responsável pelo museu, cujo pedido de demissão terá sido recusado por Emmanuel Macron, admitiu a "responsabilidade pelo fracasso de 19 de outubro" e fala "numa ferida enorme" que este roubo "a todos infligiu". "O Louvre pode ser um tesouro nacional, mas ainda é assim é frágil", constatou.

O Louvre vai continuar sua política de aquisições, ao mesmo tempo em que inaugura novas salas "com equipamentos perfeitamente atualizados, que permitam uma cobertura de vídeo completa e moderna, bem como uma proteção rigorosa das obras".

Recorde-se que a 19 de outubro quatro indivíduos, em plena luz do dia, roubaram joias avaliadas em 88 milhões de euros com recurso a uma escada elevatória. A polícia francesa já fez detenções mas as peças - para as quais não tinha sido feito qualquer seguro - ainda não foram encontradas.