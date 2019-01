No seu primeiro discurso enquanto chefe de Estado, Bolsonaro prometeu ser um líder "sem enviesamento ideológico", respeitando a tradição judaico-cristã e disposto a "ouvir a voz do povo".

Jair Bolsonaro já tomou posse esta terça-feira como o 38.º Presidente do Brasil no Congresso Nacional. No seu primeiro discurso enquanto chefe de Estado, Bolsonaro prometeu ser um líder "sem enviesamento ideológico", respeitando a tradição judaico-cristã e disposto a "ouvir a voz do povo".



"Vamos a unir o povo, respeitar as religiões e a nossa tradiçao judaico-cristã. Combater a ideologia de género conservando nossos valores. O Brasil voltará a ser um país livre das amarras ideológicas", refere.



Deus foi das palavras mais repetidas no Congresso Nacional. No início começou por agradecer "por estar vivo", referindo-se ao episódio em que foi esfaqueado em campanha. "Com humildade volto a este casa, onde por 28 anos me inteirei a servir a nação brasileira", afirmou ainda. Também mencionou Deus no fim do discurso: "Brasil acima de tudo, Deus acima de todos"



Jair Bolsonaro prometeu ainda "resgatar a esperança" dos brasileiros ao combater a corrupção durante o seu mandato. "Aproveito este momento solene e convoco cada um dos congressistas para me ajudarem na missão de restaurar e reerguer nossa pátria, libertando-a definitivamente do jugo da corrupção, da criminalidade, da irresponsabilidade económica e da submissão ideológica", afirma Bolsonaro.



No Congresso Nacional estava pelo menos uma dúzia de chefes de Estado e de Governo, como o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, e presidentes latino-americanos como Evo Morales (Bolívia), Ivan Duque (Colômbia), Sebastián Piñera (Chile), Juan Orlando Hernández (Honduras), Mario Abdo Benitez (Paraguai), Martin Vizcarra (Peru), e Tabare Vazquez (Uruguai). Também presentes estavam o Presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, o primeiro-ministro do Marrocos, Saadedine Othmani, e o Presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca.