O presidente eleito do Brasil, Jair Bolsonaro, disse este sábado que planeia emitir um decreto permitindo que todos os brasileiros sem antecedentes criminais possuam armas de fogo.



Ao longo da sua campanha, Bolsonaro já tinha prometido mudar a actual legislação relativa às armas, que apresenta vários obstáculos burocráticos e legais para quem procura adquirir armas de fogo.



Por decreto, pretendemos garantir a posse de armas de fogo por cidadãos sem antecedentes criminais", escreveu Bolsonaro, que toma posse no dia 1 de Janeiro, no Twitter este sábado.





Segundo o jornal Filha de São Paulo, Bolsonaro terá estado reunido esta quinta-feira com Sergio Moro, novo ministro da justiça do Brasil, para discutir os primeiros passos do mandato. Segundo o jornal, terá sido o juiz a sugerir que essa promessa do presidente brasileiro fosse encarada como prioritária.

Não foram dados detalhes mais profundos e não ficou claro que mecanismos Bolsonaro terá à sua disposição para executar tal decreto, ou quais as medidas específicas o decreto conteria.



O Congresso do Brasil já está a discutir medidas para tornar as leis de controla de armas menos rigorosas.



As ações da fabricante de armas Taurus Armas SA subiram cerca de 88%, na expectativa de que Bolsonaro cumprirá as promessas de liberalizar as leis de armas.