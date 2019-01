O novo presidente do Brasil, Jair Bolsonaro tomou posse esta terça-feira e, como uma das suas primeiros atos legislativos, aprovou o aumento do salário mínimo brasileiro para 2019 em 998 reais – cerca de 225 euros. O valor anterior era de 954 reais.

O aumento traduz-se num aumento de 4,61% relativamente ao ano passado mas fica abaixo da estimativa que constava no orçamento enviado em agosto do ano passado pelo governo Michel Temer ao Congresso, que rondava os 1006 reais.

O decreto assinado por Bolsonaro foi publicado numa edição extra do Diário Oficial da União. No documento original, o governo de Temer referia que a inflação de 2018 iria ser menor que a projetada anteriormente.

De acordo com informações do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócioeconómicos (DIEESE) à Globo, o salário mínimo serve de referência para o rendimento de cerca de 48 milhões de trabalhadores no Brasil.