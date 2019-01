O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deu os parabéns a Jair Bolsonaro, novo presidente do Brasil.

Através do Twitter, Trumo elogiou o novo chefe de Estado brasileiro no seu primeiro discurso oficial.



"Parabéns ao presidente Jair Bolsonaro, que acabou de fazer um grande discurso de inauguração — os Estados Unidos estão consigo!", escreveu.



Recorde-se que Jair Bolsonaro tomou posse esta terça-feira como o 38.º Presidente do Brasil no Congresso Nacional. No seu primeiro discurso enquanto chefe de Estado, Bolsonaro prometeu ser um líder "sem enviesamento ideológico", respeitando a tradição judaico-cristã e disposto a "ouvir a voz do povo".