No Brasil, as terras indígenas - sendo que algumas tribos vivem na Amazónia - passarão a ser responsabilidade do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Esta foi uma das primeiras medidas tomadas por Jair Bolsonaro enquanto presidente do Brasil, e trata-se de uma vitória para os proprietários agrícolas.

Esta medida pode possibilitar que certos terrenos onde a atividade comercial é proibida passem a poder ser cultivados. Durante a sua campanha presidencial, Bolsonaro tinha revelado esta intenção.

A reforma agrária, a demarcação e regularização de terras indígenas e de áreas dos quilombos (comunidades criadas por antigos escravos fugitivos, que criaram aldeias em zonas recônditas) será orientada por Tereza Cristina, a nova ministra da Agricultura.