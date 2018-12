Os ministros eram para ser só 15, em vez dos anteriores 29. Depois, Jair Bolsonaro disse que seriam 19. Afinal, são 22, e assumem funções com o Presidente do Brasil, no dia 1. Escolhemos os mais poderosos e os mais polémicos. Em alguns as duas coisas coincidem.Ministro da FazendaO economista era a pessoa sentada ao lado de Bolsonaro na noite da primeira volta. E será, aos 69 anos, uma espécie de superministro da Fazenda (Economia), numa parceria inesperada e estranhíssima: ele é um académico liberal, doutorado pela Universidade de Chicago onde se desenvolveu a escola económica dos Chicago boys; Bolsonaro, como deputado, sempre foi um estatista. Quando a revista Piauí falou com Guedes em Setembro e tentou que ele explicasse como é que aceitava trabalhar com Bolsonaro, este respondeu: "Todo o mundo trabalhou com o Aécio, ladrão, para o Temer, ladrão. Aí chega um sujeito completamente tosco, que pode mudar a política. Amansa o cara! Acho que Bolsonaro já é outro animal."Mais há mais, e há outros, da pastor evangélica ao corrupto tatuado. Saiba o que aí vem.

