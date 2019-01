Ver esta publicação no Instagram

Finalmente chegou minha pistola glock! Uma importação que só ocorre porque sou atirador, sócio de um clube de tiro, federado e confederado, o que dá mais de R$ 2.000/ano por baixo. A operação de importação demora em média quase um ano e uma arma desta custa algo em torno de R$ 10.000, sendo que já vi policial vendendo no Brasil uma glock por R$ 16.000! Nos EUA uma arma dessa vende em qualquer lugar por uns R$ 2.500. *Camuflagem do ferrolho feita pela @cerakotebrazil e importação com despachantes do @clube38

A paixão por Glock ficou conhecida em 2014, quando apareceu numa manifestação contra o Partido dos Trabalhadores (PT) e, ao levantar os braços, a arma apareceu presa no cós das calças. Segundo a Folha de São Paulo, na altura, respondeu que sair desarmado seria "como deixar a carteira em casa". O mesmo jornal revelou, ainda, que Eduardo teve aulas de tiro na mesma escola que Adélio Bispo, o homem que esfaqueou o seu pai em plena campanha eleitoral.

Trump e Bannon, os ídolos do "chanceler informal"

Eduardo não quer os professores a ensinar línguas estrangeiras aos seus alunos, mas fala inglês e espanhol, "armas" que usa no seu papel de "chanceler informal" – equivalente ao ministro dos Negócios Estrangeiros - da presidência de Bolsonaro. Interessado por política internacional, é fã de Donald Trump e tem procurado aproximar-se do entorno do presidente dos EUA tanto quanto possível. Já conheceu um dos filhos do líder da Casa Branca, mas é Steve Bannon, o antigo estratega do milionário, que o encanta. Chegou mesmo a ir ao aniversário do apologista da extrema-direita, que considera ser um "ícone do combate ao marxismo cultural". Da sua lista de encontros constam ainda os nomes dos republicanos Ted Cruz e Marco Rubio.

Em 2010, entrou para escrivão da Polícia Federal, mas rapidamente as forças de segurança foram trocadas pela política, tendo sido eleito deputado federal em 2014, por São Paulo, onde tem defendido projetos de lei à direita, como a proibição do aborto, a diminuição da maioridade penal ou a criminalização do comunismo.

No dia 1 de Abril de 2015, fez o seu primeiro discurso no plenário e deixou clara a sua oposição às políticas de igualdade de género seguidas pelo PT. "O povo não aguenta mais tanta balela, quer um governo sério, políticas sérias e não essa hipocrisia de agenda de educação ditada por grupo LGBT", atirou, segundo a imprensa brasileira. Mais recentemente, criticou todas as mulheres que saíram às ruas para protestar contra o pai, num dia que ficou conhecido como a manifestação #elenão: "As mulheres de direita são mais bonitas que as da esquerda. Elas não mostram os peitos nas ruas e nem defecam nas ruas. As mulheres de direita têm mais higiene"

Eduardo vai continuar na Câmara, mas agora como o "Deputado Federal mais votado da história do Brasil", designação que usa na descrição da sua conta na rede social Twitter. Nas eleições de 2018, bateu o recorde que antes pertencia a Enéas Carneiro. Este conquistou 1,57 milhões de votos em 2002. Eduardo conquistou 1,8 milhões nas eleições de 2018.

Nos quatro anos que leva como deputado, viu o património aumentar mais de 400%, o que justifica com a subida do salário e a compra de um apartamento. A sua ambição também parece continuar a crescer e, numa entrevista dada em dezembro do ano passado, ao La Tercera do Chile, não descartou a possibilidade de ser presidente do Brasil no futuro. "Não é algo que eu ambicione ou signifique eu que esteja a trabalhar para daqui a quatro anos ser presidente do Brasil. Mas se as coisas ocorrerem naturalmente para isso, por que não?"